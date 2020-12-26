Carlos Carvalhal: 'Beşiktaş, 10 kat daha zordu'

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Carlos Carvalhal, o döneme dair açıklamalarda bulundu.



Braga'yı çalıştıran teknik adam, Beşiktaş'ı aldığı yeri, yaşadığı deneyimleri ve geçmişe baktığında nasıl hatırladığını anlattı.



"TÜM TESTLERLE KARŞILAŞTIM"



Portekizli teknik adam açıklamasında; "Sporting'de çalışmak harika deneyimdi. Bundan daha zoru olamaz derken, Beşiktaş'ı 10 kat daha zor bir halde buldum. Farklı bir kültürde, farklı bir dilde yeni bir meydan okumayı kabul ettim. Teknik ekibim orada olmasa da, oyuncuların ve taraftarların benimle olması güzel bir sezon geçirmemi sağladı. Bu deneyimler liderlik konusunda büyük avantaj sağlıyor. Bu dönemde insanın hayal edebileceği tüm testlere tabi tutuldum." dedi.



55 yaşındaki Carlos Carvalhal, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırdı. Portekizli teknik direktör, daha sonra İstanbul BB'yi de çalıştırdı.



