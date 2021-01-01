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Carlisle ve Ujiri'nin KOVID-19 testleri pozitif çıktı!

Indiana Pacers ve Toronto Raptors ekipleri, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini takiben geçtiğimiz gün temkinli olma amacıyla antrenmanlarını iptal ettiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers ve Toronto Raptors ekipleri, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini takiben geçtiğimiz gün temkinli olma amacıyla antrenmanlarını iptal ettiler.

Pacers başantrenörü Rick Carlisle'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığı ve NBA'in sağlık protokolüne alındığı bildirildi.

Ayrıca, Raptors başkanı Masai Ujiri'nin de üçüncü dozuyla beraber tam olarak aşılanmış olmasına rağmen, testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Ujiri, Pazar gecesi bir etkinliğe katıldıktan sonra evde kendini izole ettiğini söyledi:

"Bu virüs korkusuyla yaşamak istemiyoruz, ancak KOVID kalıcı bir düşman. Onu hep birlikte yeneceğiz."

Ne Pacers ne de Raptors ekibi, oyuncularının lig protokollerine girdiğini açıklamadı.

NBA'de Şükran Günü'nden bu yana daha fazla test yapılmasıyla, daha fazla oyuncunun sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği görülmüştü.

Pacers bu gece Dallas Mavericks'i ağırlayacak ve Raptors ekibi ise evinde New York Knicks'i konuk edecek.


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