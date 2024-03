Canlı maç izle bein Sports 1, Fenerbahçe Pendikspor maçı izle linki

TIKLA, CANLI FENERBAHÇE PENDİKSPOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ligde ise bu sezon iki takım arasında oynanan tek karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor. Öte yandan 26 puanla ligin 19. sırasında bulunan İstanbul ekibi, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ikinci maçına çıkacak.Trendyol Süper Lig'de üst üste üç maç kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe bugün düşme hattındaki Pendikspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde yapılan son idmanda oyuncularına uyarılarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, konsantrasyon ve ciddiyet vurgusu yaptı. Rakibin zor durumuna rağmen kolay bir maç olmayacağını belirten tecrübeli çalıştırıcının, "Ligde yavaş yavaş son haftalara geliyoruz. Artık hiçbir rakip karşısında 'kolay maç' diyebileceğimiz bir maça çıkmayacağız. Her takımın farklı hedefleri var. Rakibimiz ligde kalma yolunda her puana altın değerinde bakıyor. Bu yüzden her maçımıza nasıl çıkıyorsak, aynı şekilde sahada olmalıyız. İlk dakikadan itibaren tempolu oynayıp, ilk dakikadan itibaren gol aramalıyız" dediği öğrenildi.İsmail Kartal, stoper ikilisini de belirledi. Union Saint-Gilloise maçında müthiş bir mücadele ortaya koyan ve fizik gücü yüksek rakip karşısında hata yapmayan Alexandre Djiku ile Jayden Oosterwolde'den memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, Pendik karşısına da aynı tandemle çıkacak.Bu sezon gösterdiği performansla milli takımın bankosu olan ve Avrupa'nın birçok kulübünün ilgi alanına giren İsmail Yüksek'in talipleri artıyor. Yıldız futbolcunun peşine düşen son iki takımın İtalyan ekibi Roma ve İngiliz ekibi Tottenham olduğu öğrenildi. Romalı yetkililer, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında perşembe gecesi oynanan Union Saint Gilloise-Fenerbahçe karşılaşmasında Kongolu merkez orta saha Noah Sadiki'yi izlemeye gittiler. Ancak Romalı kurmaylar Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek'e hayran kaldılar. Bu maçta İsmail Yüksek 14 ikili mücadele ve 10 sahipsiz top kazanmış ve 8 de top çalmıştı. İkili mücadele ve sahipsiz top kazanma rakamlarıyla bu sezon Konferans Ligi rekorunu kırmıştı. Romalı yetkililer karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğü ve İsmail Yüksek hakkında bilgi istedikleri de ortaya çıktı. Roma'nın Fenerbahçe'ye ilgi mektubu göndermesinin söz konusu olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. İsmail Yüksek'in performansı Romalı kurmayların dikkatini çekti. Başarılı orta saha oyuncusu artık İtalyan kulübünün de ilgi alanına girdi. İngiliz ekibi Tottenham da Union Saint-Gilloise maçına Mohamed Amoura için scout gönderdi. Cezayirli oyuncuyu takip eden Ada temsilcileri, Fenerbahçeli yıldızdan da etkilendi. İngiliz ekibinin İsmail Yüksek'ten etkilendiği ortaya çıkarken, scoutların adeta başını döndüren 25 yaşındaki oyuncu için izleme planı oluşturuldu. Tottenhamlı yetkililer, Konferans Ligi rövanş maçı için yer ayırttı ve Kadıköy'de İsmail Yüksek'i canlı gözle bir kez daha izleyecekler.UEFA Konferans Ligi'nde Union SG'yi 3-0 yenerek çeyrek final kapısını sonuna kadar aralayan Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'de Pendikspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, bu maça da aynı ciddiyetle sahaya çıkıp, bol gollü bir galibiyet alarak şampiyonluk yarışında Galatasaray'la arasındaki puan farkının açılmasını engellemek istiyor. Fenerbahçe'de, Pendikspor maçı öncesi tedavileri devam 6 futbolcudan 3'ü oynayabilecek durumda. Söz konusu isimlerin son durumları şöyle: 2 hafta önce sağ arka alt adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında kadroya girebilecek durumda olsa da İsmail Kartal, henüz net kararını vermedi. Koşu çalışmalarına başlayan tecrübeli oyuncu Konferans Ligi'nde perşembe günü oynanacak Union SG maçını hedefliyor. Hatayspor maçı sonrası kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edilen futbolcunun tedavisi olumlu şekilde ilerliyor... Deneyimli stoperin Trabzonspor derbisinde kadroda olması bekleniyor. Union SG maçında ayağına kramp giren ve sahaya sedyeyle terk eden milli oyuncunun ciddi bir durumu görünmüyor. Ancak sarı kart cezası sebebiyle maçta süre alamayacak. Arka adalesinde batma hisseden tecrübeli stoper, Union SG maçının 35. dakika sında oyundan alınmıştı. Oyuncu da yırtık şüphesi bulunuyor. Milli futbolcunun, Pendikspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Ağrıları nedeniyle perşembe günü kadroya alınmadı. Ancak şu anda kendisini iyi hissediyor ve oynamaya hazır durumda. Bu sezon çok sık sakatlanan Norveçli yıldız, ayak bileğindeki problem nedenyile 1 aydır takımdan uzakta bulunuyor. 32 yaşındaki tecrübeli futolcunun yaklaşık 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. King, bir sonra hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde kadroda olmayı hedefliyor. (Sabah)Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor.Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko.Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Rassoul, Welinton, Nuno Sequeira, Lusamba, N'Diaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Mame Thiam, Umut Nayir.Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.