20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

CANLI | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin

Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, derbide Galatasaray Daikin'i konuk ediyor.

calendar 20 Kasım 2025 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk ediyor.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI | 3. SET

Fenerbahçe Medicana: 21

Galatasaray Daikin: 19

1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Fenerbahçe Medicana 22-25 Galatasaray Daikin

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
