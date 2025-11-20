Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk ediyor.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI | 3. SET
Fenerbahçe Medicana: 21
Galatasaray Daikin: 19
1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Fenerbahçe Medicana 22-25 Galatasaray Daikin
CANLI OLARAK AKTARIYORUZ
GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI | 3. SET
Fenerbahçe Medicana: 21
Galatasaray Daikin: 19
1. Set: Fenerbahçe Medicana 27-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Fenerbahçe Medicana 22-25 Galatasaray Daikin
CANLI OLARAK AKTARIYORUZ
GÜNCELLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ