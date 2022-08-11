Caleb Ekuban, kararını verdi

Genoa'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da hedeflerinden biri olarak gösterilen Caleb Ekuban, geleceği için kararını verdi.



Gana basınında yer alan haberde, Ekuban'ın, Genoa'nın Serie B'ye düşmesine rağmen takımda kalma kararı aldığı belirtildi.



Genoa'nın da, 28 yaşındaki futbolcuyu bırakma niyetinin olmadığı aktarıldı.



Trabzonspor'dan, Genoa'ya transer olan Caleb Ekuban, İtalyan ekibinde 34 maçta 2 gol, 2 asistlik bir skor katkısı sağladı.





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