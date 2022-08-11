Caleb Ekuban, kararını verdi

Beşiktaş'ın transfer hedefi olarak gösterilen Caleb Ekuban'ın Genoa'da kalmaya karar verdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Caleb Ekuban, kararını verdi
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11 Ağustos 2022 19:57
Genoa'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da hedeflerinden biri olarak gösterilen Caleb Ekuban, geleceği için kararını verdi.

Gana basınında yer alan haberde, Ekuban'ın, Genoa'nın Serie B'ye düşmesine rağmen takımda kalma kararı aldığı belirtildi.

Genoa'nın da, 28 yaşındaki futbolcuyu bırakma niyetinin olmadığı aktarıldı.

Trabzonspor'dan, Genoa'ya transer olan Caleb Ekuban, İtalyan ekibinde 34 maçta 2 gol, 2 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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