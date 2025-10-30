Cagliari - Sassuolo maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Cagliari - Sassuolo maçı canlı izle şifresiz

İtalya Serie A'de bu hafta Cagliari ve Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "S Sport Plus canlı izle, S Sport Plus şifresiz" araması yapıyor. Cagliari - Sassuolo maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Cagliari - Sassuolo maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.CAGLIARI - SASSUOLO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZİtalya Serie A'de bu Cagliari, Sassuolo ile karşı karşıya gelecek. Cagliari - Sassuolo maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Cagliari - Sassuolo maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak izlenebilecek.