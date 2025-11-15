15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Bursaspor nefes kesen maçta Petkimspor'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol, TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Aliağa Petkimspor'u 76-74 mağlup ederek sahadan kritik bir galibiyetle ayrıldı.

calendar 15 Kasım 2025 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor nefes kesen maçta Petkimspor'u devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursaspor Basketbol, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 76-74 mağlup etti.
 
Salon: TOFAŞ
 
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
 
Bursaspor Basketbol: Childress 15, Parsons 9, Hüseyin Göksenin Köksal 6, Konontsuk 10, Nnoko 7, Berk Can Akın 5, King 2, Crawford 8, Yesukan Onar 8, DeLaurier 6, Bora Satır
 
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Franke 13, Blumbergs 7, Yunus Emre Sonsırma 3, Sajus 15, Floyd 6, Selim Şav 6, Mustafa Kurtuldum 2, Whittaker 11, Scrubb
 
1. Periyot: 22-18
 
Devre: 39-35
 
3. Periyot: 61-54
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.