Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek

Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı sonrası eleştirilen isimlerin başında gelen Fernando Muslera'ya Burak Yılmaz destek verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2021 01:49
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV Eindhoven'a yenildiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın hatası ve performansı konuşulan olaylardan oldu.

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, PSV Eindhoven maçının ardından eleştirilirken, performansı nedeniyle de büyük üzüntü yaşadı.

Galatasaray'ın uzun yıllar kalesini koruyan Fernando Muslera'ya, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan destek geldi.

Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Fernando Muslera ile fotoğrafını paylaşarak, sarı-kırmızılı kaleciye moral verdi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.