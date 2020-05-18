Bundesliga'da taraftarlar sezonun başlamasından memnun değil

Koronavirüs arasının ardından sezona kaldığı yerden başlayan Bundesliga'da taraftar grupları maçların başlamaması gerektiğini savundu.Berlik menşeili bir araştırma enstitüsünün yaptığı çalışmada Alman taraftarların yüksek çoğunluğunun yeniden sezonun başlamasını desteklemediği iddia edildi. Mevcut durumda özellikle seyircisiz olarak sezonun kaldığı yerden devam etmesini tercih etmeyenlerin sayısının %56'sının yanında %31'lik kesimin karardan memnun olduğu ortaya kondu.Almanya'da faaliyet gösteren taraftarlar birliği üyelerinden Thomas Kessen yaptığı açıklamada kulüplerin gelir kaygısıyla seyircisiz maçları kabul ettiğinin anlaşılabilir olduğunu, ancak seyircisiz maç oynama fikrinin her şeyin normale döndüğünü işaret etmediğini sözlerine ekledi.