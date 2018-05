Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden önce Bülent Korkmaz ve Önder Özen, iki takımın futbolcularını değerlendirdi."Valbuena oturmaya başladığından bu yana Fenerbahçe bu ligin en fazla puan toplayan, en fazla koşan, en fazla gol atan takımı. Böyle olunca da Valbuena da paşa paşa kulübede oturuyor. Beşiktaş'ın kadrosu Türk futbol tarihinin en iyi 25'dir Beşiktaş'ın kadrosu ancak tam katkı alamıyorlar. Beşiktaş'ın büyük zenginliğine rağmen Fenerbahçe'nin yedek kulübesi daha efektif"Fabri, Fenerbahçe'nin kalesinde olmazdı, Volkan da Beşiktaş'ın kalesinde olmazdı, uyumlu değiller. Ben, Fabri'yi bir adım öne çıkartıyorum.Her kaleci, her savunma oyuncusu ile uyuşamaz. Galatasaray bunu yıllardır çok iyi yaptı. Fabri, Beşiktaş'ta ilk başladığı zaman çok kritik hatalar yaptı ancak daha sonra toparladı. Volkan ise yıllardır Fenerbahçe kalesinde ve bu durum Fenerbahçe açısından avantaj. İki takım da kalecisini bulmuş diyebiliriz.Neustadter formayı aldı, oynuyor. Bir izleyen olarak bana güven veriyor mu, vermiyor ama kendisine verilen görevi yapıyor, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Fenerbahçe için yeterli mi? Bence değilMedel'in stoper oynadığı maçlar ağırlıktadır ve Medel'in stopere daha uygun olduğunu düşünüyorum. Dünya futbolunda stoper boyu artık küçülmeye başladı. Barcelona Mina'yı aldı, çabuk olmayan, ayağı iyi olmayan stoperler iş yapmıyor. Medel'i Neustadter'e göre bir adım daha önde görüyorumFenerbahçe'nin en iyi isimlerinden biri Josef, savunma anlamında Oğuzhan'dan daha iyi. Hücum anlamında da etkili, sadece ceza alanında olmasına da gerek yok. Dönen ikinci topların hepsini alıyor. Oğuzhan'dan genel anlamda daha iyi: Josef Fenerbahçe'de değeri bilinmeyen, kamuoyu tarafından da gereken değer verilmemiş bir isim. Doğru yeri bulduğu zaman, çok çabuk. Bu tip maçlarda %100 silahlardan biri. Oğuzhan'dan sonra en değerli Türk oyuncusudur. Haksızlık yapıyoruz, formsuz olduğu, fiziksel olarak yeterli olmadığını söylüyorlar, ben katılmıyorumAtiba'nın formsuz olduğunu düşünmüyorum, yorgun olduğunu düşünüyorum. Atiba'nın yüklenilmiş ama yeteri kadar dinlendirilmediğini düşünüyorum. Zıpkın gibidir. Mehmet Topal da harika bir profesyoneldir. Sezona kötü başladı ama iyi toplarladı: Atiba'nın yorgun olması doğal, çok ciddi bir tempoda oynuyor, Pepe'de de benzer bir durum var. Atiba'nın çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Mehmet Topal'ın her zaman tek orta saha ile etkili olacağını düşünüyordum ama Josef ile beraber çok iyi götürdüler, bir stoperin işini çok rahatlatacak bir adam: Babel çok atletik bir futbolcu, 90 dakika boyunca her yerde, çok farklı özellikleri var. İyi bir santraforla çok daha iyi olacak. Giulano iyi başlamadı ancak sonradan iyi bir ivme yakaladı. Gole çok yakın, hücuma çok yakın. Savunmaya, oyuna bu kadar yardım eden ben başka bir Brezilyalı görmedim ama Babel'in atletik yapısıyla bir adım önde olduğunu düşünüyorum"Giuliano için bugün Brezilya ekibinden gelecekler. Dünya Kupası'na giderse, Aykut Kocaman'a teşekkür etmeli. Titi, sadece teknik kalite ile futbolcu arayan bir teknik adam değil. Giuliano'nun kalıbının dışına çıktı ve Aykut Kocaman onu çok iyi ikna etmiş. Giuliano'nun şu performansı kesinlikle teknik direktör başarısıAykut Kocaman analiz yapmayı çok seviyor ve Beşiktaş'ı da iyi analiz etmiştir. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı rakibin eksik yönlerini çok iyi tespit ediyor ve buna göre hareket ediyor. Şenol Güneş ise sezonun ikinci yarısında oyunu rakibe verdi, Beşiktaş ikinci yarıları iyi oynamazsa Fenerbahçe daha avantajlı ancak benim tahmimin Beşiktaş galibiyete daha yakın: Fenerbahçe fiziksel olarak bu ligin en iyi takımı. Beşiktaş'ın biraz yorgunluğu var ancak taktik ve teknik olarak Fenerbahçe'ye üstünlük kurmaya çalışacaktır. Aykut Kocaman'ın ise başka bir stratejisi var, takımına fizik olarak güveniyor. Aykut Kocaman'ın bugün ne yapacağı belli.