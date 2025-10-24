Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 24 Ekim 2025

24 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 24 Ekim Cuma günün maçları listesi...24 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 24 Ekim maç takvimi24 EKIM GÜNÜN MAÇLARI07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport (İlk Gösterim)07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport Plus (İlk Gösterim)12:30 – LDU Quito vs Palmeiras – S Sport17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – TRT Spor17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – beIN Connect19:30 – Schalke 04 vs Darmstadt 98 – Tivibu Spor 219:30 – Greuther Fürth vs Karlsruhe – Tivibu Spor 320:00 – Sivasspor vs Hatayspor – TRT Spor20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – beIN Connect20:00 – Fatih Karagümrük vs Kayserispor – BeIN Sports 121:30 – Werder Bremen vs Union Berlin – S Sport Plus (Bundesliga)21:45 – Paris FC vs Nantes – beIN Connect (Fransa Ligue 1)21:45 – Milan vs Pisa – S Sport Plus (Serie A)22:00 – Leeds United vs West Ham – beIN Connect (Premier Lig)22:00 – Real Sociedad vs Sevilla – S Sport Plus (LaLiga)