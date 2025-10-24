Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 24 Ekim 2025

24 Ekim Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 24 Ekim Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
24 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 24 Ekim maç takvimi
24 EKIM GÜNÜN MAÇLARI
07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport (İlk Gösterim)
07:30 – Universidad Chile vs Lanús – S Sport Plus (İlk Gösterim)
12:30 – LDU Quito vs Palmeiras – S Sport
17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – TRT Spor
17:00 – Erzurumspor vs Ümraniyespor – beIN Connect
19:30 – Schalke 04 vs Darmstadt 98 – Tivibu Spor 2
19:30 – Greuther Fürth vs Karlsruhe – Tivibu Spor 3
20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – TRT Spor
20:00 – Sivasspor vs Hatayspor – beIN Connect
20:00 – Fatih Karagümrük vs Kayserispor – BeIN Sports 1
21:30 – Werder Bremen vs Union Berlin – S Sport Plus (Bundesliga)
21:45 – Paris FC vs Nantes – beIN Connect (Fransa Ligue 1)
21:45 – Milan vs Pisa – S Sport Plus (Serie A)
22:00 – Leeds United vs West Ham – beIN Connect (Premier Lig)
22:00 – Real Sociedad vs Sevilla – S Sport Plus (LaLiga)
Haber ile daha fazlasına ulaşın: