Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın 43 sayıyla sezon rekorunu kırdığı maçta Philadelphia 76ers'ı 135-127 mağlup etti.



Gary Trent Jr. da 23 sayıyla sezonda zirvesine ulaşırken, Bobby Portis 18 sayı ve 12 ribaund kaydetti.



Bucks, sol baldırındaki gerginlikle uğraşan Giannis Antetokounmpo'dan üst üste dördüncü maçta yoksundu ve son yedi maçında yalnızca ikinci galibiyetini alabildi.



76ers cephesinde Tyrese Maxey, 39 sayıyla takıma liderlik etti. Joel Embiid 27 sayı bulurken, Guerschon Yabusele ise 18 sayı ekledi.



Galibiyet, spiker ve eski koç Hubie Brown'ın görev aldığı son maç oldu. Brown yarım asırdan fazla bir süredir spikerlik yapıyordu ve spor yayıncılığı tarihinin en efsanevi seslerinden biriydi.



Philadelphia üst üste üçüncü maçını ve son altı maçından beşincisini kaybetmiş oldu.



Gecenin diğer sonuçları:



Hornets 102-122 Pistons

Raptors 87-94 Rockets



