Bucaspor 1928 keskin virajlarda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 9 maçını kazanıp lider Esenler Erokspor'u 2 puan geriden takibini sürdüren Bucaspor 1928 önündeki çok kritik iki maça odaklandı. Bu hafta önce 5'inci sırada yer alan 1461 Trabzon deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, ardından en önemli rakibi Esenler Erokspor'u konuk edecek. Çok zorlu iki sınav verecek Bucaspor 1928 alacağı sonuçlara göre şampiyonluk yarışında adeta kaderini çizecek. İzmir ekibi bu iki maçın ardından Afyonspor (D) ve Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak.



Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar zorluk seviyesi yüksek maçlara çıkacaklarını belirterek, "Biz kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Oyuncu ekibimiz daha önce bu tür maçları çok oynadı. Rakiplerimizi yenmekten başka bir çare yok. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup taraftarımızı sevindireceğiz" dedi.





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