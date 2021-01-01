Bosh: "Hayal kırıklığı yaşamak iyidir, daha iyi olmanız gerektiğini görürsünüz"

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Heat'in geçtiğimiz sezonki başarısız playoff performansı hakkında konuştu.



Bosh, kariyerinin Heat döneminde oldukça başarılı olmuş, dört sene üst üste oynadığı Finaller'den iki şampiyonluk elde etmişti.



Lakin Heat ekibi, 2021 playofflarının ilk turunda elenmesiyle oldukça hayal kırıklığı yaratarak, birçok kişinin önümüzdeki sezon şampiyonluk için yarışmaya hazır olduğuna dair inançlarını sarsmıştı.



Miami Herald'dan Anthony Chiang ile yaptığı bir röportajda Bosh, geçtiğimiz sezon elenmiş olmalarının ekibi aslında daha iyi hale getirebileceğini şu şekilde açıkladı:



"Bazen bu tarz engellerle karşılaşmak iyidir. Doğrusu, dayak yemeye karşı bağışıklık kazanmış değiliz ve bunda yanlış olan hiçbir şey yok. Çılgın bir sezondu. Sırtınızda hedef tahtası olduğu zamanki farkı görmek, güzel oluyor. Sanırım herkes bunu bu yıl anlamış oldu.



Geçen sene rakiplerinin zayıf yönlerinden faydalanıp birçok ekibi navakt ettikleri için, o takımlar artık biraz daha odaklanmaya başlıyorlar.



Bazen bu tür hayal kırıklıkları yaşamanın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha iyi olmanız gerektiğini bilmek güzel. Bununla birlikte, Victor'ın (Oladipo) kadro dışı olması da biraz hızlarını kesmişti."



