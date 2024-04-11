NBA'den ismini vermeyen bir genel menajer, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in NBA için "asla hazır olmadığını" iddia etti.



Bronny'nin bu yaz draft edilen birçok oyuncu arasında yer alması bekleniyor olsa da, kimi analist ve basketbol takipçileri kendisinin akranlarıyla karşılaştırıldığında ne kadar iyi olduğu konusunda hâlâ kararsız durumda.



The Ringer'a konuşan bir GM'e göre, 19 yaşındaki oyuncu bu yaz lige girmeye hazırlanacak "ilk 300 aday arasında bile yer almıyor":



"Bronny henüz hiçbir şekilde hazır değil. Kendi hızında gelişmek için okulda kalması lazım, yoksa babasıyla oynasa da oynamasa da bu karmaşanın içinde kaybolma riskiyle karşı karşıya kalacak.



Bu sınıfta muhtemelen Bronny'den daha yetenekli olan üç tur kadar aday vardır. Dolayısıyla Bronny'yi seçmek, onu geliştirmekten ziyade LeBron'un dikkatini çekmekle alakalı olmuş durumda."



Bronny, minimal rol oynadığı Güney Kalifornia Üniversitesi'ndeki birinci sezonunu maç başına 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları ve %36 şut isabetiyle tamamlamıştı.





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