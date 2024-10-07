Bir devir resmen sona erdi: Andres Iniesta

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Andres Iniesta, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bir devir resmen sona erdi: Andres Iniesta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2024 19:11
İspanyol futbolunun önemli isimlerinden 40 yaşındaki Andres Iniesta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emekliliğini açıkladı.

Barcelona'da geçirdiği 16 yılın ardından kulüp efsanelerinden biri olan tecrübeli futbolcu, Katalan ekibinin formasını 648 karşılaşmada terletti.

2018 yazında Barcelona'ya duygusal şekilde veda eden Iniesta, Vissel Kobe'nin yolunu tuttu. İspanyol oyuncu 5 sezonluk Japonya macerasının ardından ise geride kalan yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.

İspanyol oyuncu kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 LaLiga, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 6 Copa del Rey, 7 İspanya Süper Kupası, 1 Japonya J1 Ligi Şampiyonluğu, 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sevinci yaşadı. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery