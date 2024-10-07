Bir devir resmen sona erdi: Andres Iniesta

Barcelona'da geçirdiği 16 yılın ardından kulüp efsanelerinden biri olan tecrübeli futbolcu, Katalan ekibinin formasını 648 karşılaşmada terletti.
2018 yazında Barcelona'ya duygusal şekilde veda eden Iniesta, Vissel Kobe'nin yolunu tuttu. İspanyol oyuncu 5 sezonluk Japonya macerasının ardından ise geride kalan yaz transfer döneminde Emirates Club'a imza atmıştı.
İspanyol oyuncu kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 9 LaLiga, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa, 6 Copa del Rey, 7 İspanya Süper Kupası, 1 Japonya J1 Ligi Şampiyonluğu, 1 Japonya Kupası ve 1 Japonya Süper Kupası sevinci yaşadı.
🏆9 La Liga
🏆4 Şampiyonlar Ligi
🏆2 Avrupa Şampiyonası
🏆1 Dünya Kupası
🏆6 Kral Kupası
🏆7 İspanya Süper Kupası
🏆3 UEFA Süper Kupa
🏆3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
🗣️40 yaşındaki Andres Iniesta, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.pic.twitter.com/DA1AqMMzyH
— Sporx (@sporx) October 7, 2024