Bilyoner ile maç önü: Barcelona - Napoli

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, İtalya'da 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi İspanya'da ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKENLER
- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).
- Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı (1-4 vs Chelsea & 1-3 vs Real Madrid).
- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli (4B 5M), bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor (7; Edinson Cavani & Gonzalo Higuain).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.
- İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti (0-0 & 3-1).
- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).
Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER
Barcelona: Busquets, Vidal, Dembele, Umtiti
Napoli: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKENLER
- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).
- Napoli, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı iki deplasman maçından da mağlup ayrıldı (1-4 vs Chelsea & 1-3 vs Real Madrid).
- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının sadece birini kazanan Napoli (4B 5M), bu sezon oynadığı üç deplasman karşılaşmasında mağlup olmadı (1G 2B).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).
- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde altı gol atan Napoli forveti Dries Mertens, kulübünün Avrupa kupaları tarihinde bir sezonda en fazla gol atan üç oyuncusundan biri olmak için sahaya çıkıyor (7; Edinson Cavani & Gonzalo Higuain).
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.
- İlk maçını kazanamadığı son 10 Avrupa kupası eleme turununun dokuzunda turnuvaya veda eden Napoli, en son 2013/14 Avrupa Ligi son 32 turunda Swansea'yi elemişti (0-0 & 3-1).
- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).
Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER
Barcelona: Busquets, Vidal, Dembele, Umtiti
Napoli: Yok
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, Griezmann
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
BURAK ŞEN'İN YORUMU: Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.