Bilyoner ile maç önü: Barcelona - Napoli

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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, İtalya'da 1-1 berabere kaldığı Napoli'yi İspanya'da ağırlıyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Barcelona, daha önce Napoli'yi resmi bir maçta konuk etmedi. Deplasmanda çıktığı ilk maçta İspanyol ekibini mağlup etmeyi başaran son ekip Rubin Kazan (Ekim 2009'da 2-1).- İlk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi eleme turunda yoluna devam etmeyi başaran Barcelona, sadece 2002/03 çeyrek finalinde Juventus'a bu şekilde elendi (1-1 & 1-2).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 35 iç saha maçını kaybetmeyen Barcelona'dan (31G 4B) daha uzun bir seriyi sadece Bayern Münih yakalayabilmişti (1969-1991'de 43 maç).- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş eleme turu maçında 11 gole doğrudan katkı sağlayan Barcelona forveti Lionel Messi (8 gol & 3 asist), bu karşılaşmaların dördünde ikişer gol sevinci yaşadı.- Quique Setien, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk iç saha maçına çıkacak. İspanyol ekibiyle turnuvada görev yapan 11 teknik direktör arasında sahasında oynadığı ilk karşılaşmayı kazanamayan tek isim Ekim 1997'de PSV ile berabere kalan Louis van Gaal (2-2).Şampiyonlar Ligi'nde 12 sezon üst üste çeyrek finale kalan Barcelona, turnuva tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor.Busquets, Vidal, Dembele, UmtitiYokTer Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Roberto, Rakitić, De Jong; Messi; Suarez, GriezmannOspina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, InsigneŞampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşa avantajlı çıkacak. Gennaro Gattuso maçla ilgili "Lionel Messi'yi durdurmak mı? Ya rüyamda durdururum ya da oğlumun PlayStation'ında. Bir ihtimal daha var; Milan'daki Gattuso'yu geri getirmek..." diyerek işlerinin zor olduğunu söylemişti. İlk maçı kazanamadığı son 10 Avrupa kupası elemesinin 9'unda elenen Napoli, Barcelona'ya karşı zoru başarmaya çalışacak. Ancak Barcelona, ilk maçını kaybetmediği son 19 Şampiyonlar Ligi elemesinin tamamında turlayan Barcelona, sadece Juventus'a kaybetti. Evindeki maça büyük avantajla çıkacak Barcelona, Napoli'yi yenerek yoluna devam edecektir.