Bilyoner ile maç önü: Atalanta - PSG

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MAÇIN İDDAA YORUMU

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile PSG karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde ilk kez ağustos ayında grup sonrası eleme maçı oynanıyor. Daha önce herhangi bir sezonda oynanan son maç 13 Haziran 1956'daki Real Madrid-Reims karşılaşmasıydı.- Şampiyonlar Ligi tarihinde İtalyan takımlarına rakip olduğu hiçbir maçı kazanamayan PSG (4B 2M), bu altı karşılaşmada da kalesinde gol gördü.- 2015/16 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselen PSG, bu turnuvada yarı finali en son 1994/95'te görmüş ve Milan'a elenmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son dört maçı kazanan Atalanta, Bayern Münih ile birlikte devam eden en uzun serinin sahibi. Bir önceki turda Valencia'ya iki maçta sekiz gol atan İtalyan ekibi, grupta çıktığı altı karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti.- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 maçta da gol atan PSG, turnuvada devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Fransız ekibinin gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşma, 2015/16 sezonu çeyrek finalinde Manchester City maçıydı.- Neymar, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 16 maçta 12 gol attı. 2014/15'ten bu yana Brezilyalı yıldızdan daha yüksek sayıya ulaşan sadece üç isim var: Cristiano Ronaldo (33), Lionel Messi (16) ve Robert Lewandowski (14).Sportiello; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Malinovskyi; ZapataNavas, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Herrera, Gueye, Neymar, Sarabia, Icardi.UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile sezonun en büyük sürprizlerinden Atalanta karşı karşıya geliyor. Lizbon'da oynanacak mücadele, seyircisiz olarak oynanacak. PSG, koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra sadece 2 resmi maça çıkabildi. Kylian Mbappe, son maçta sakatlandı ancak bu maç öncesi takım antrenmanlarına katılmayı başardı. Di Maria ve Verratti ise cezaları nedeniyle yok. Atalanta'da ise takımın en büyük yıldızlarından biri olan Ilicic yok. Ayrıca, genç kaleci Gollini de oynayamayacak. Yerine bu sezon beş maça çıkan Sportiello görev alacak. Maçın tahminine gelecek olursak; PSG, son 25 yılda hiç Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselemedi. Atalanta ise tarihinde hiç bu seviyeye çıkmadı. İki takım için de tarihi bir maç olacak. PSG'nin kazanmaya daha yakın olduğunu ancak her iki takımın da gol atacağı bir maç bekliyorum.