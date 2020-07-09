Beşiktaş'ta iki şok birden! Devam edemediler...

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz ve sağ beki Gökhan Gönül, Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta iki şok birden! Devam edemediler...
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09 Temmuz 2020 21:16
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku birden yaşanıyor.

10. DAKİKADA BURAK YILMAZ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, mücadelenin 10. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Kaptanlık pazubandını Atiba'ya bırakan 34 yaşındaki santrfor, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.

37'DE GÖKHAN GÖNÜL

Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ise 37. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve çıkmak istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise  Kevin Prince Boateng oyuna dahil oldu.

SAĞ BEKTE LENS

Siyah - beyazlılarda Gökhan Gönül'ün oyundan çıkmasının ardından karşılaşmaya sağ önde başlayan Jeremain Lens, sağ bekte görev yapmaya başladı. Lens, sezon öncesi ve sezon arası hazırlık kamplarında sık sık sağ bekte denenmişti.



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