Beşiktaş'ta iki şok birden! Devam edemediler...

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta iki sakatlık şoku birden yaşanıyor.



10. DAKİKADA BURAK YILMAZ



Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, mücadelenin 10. dakikasında kendisini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Kaptanlık pazubandını Atiba'ya bırakan 34 yaşındaki santrfor, yerini Güven Yalçın'a bıraktı.



37'DE GÖKHAN GÖNÜL



Sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül ise 37. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve çıkmak istedi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise Kevin Prince Boateng oyuna dahil oldu.



SAĞ BEKTE LENS



Siyah - beyazlılarda Gökhan Gönül'ün oyundan çıkmasının ardından karşılaşmaya sağ önde başlayan Jeremain Lens, sağ bekte görev yapmaya başladı. Lens, sezon öncesi ve sezon arası hazırlık kamplarında sık sık sağ bekte denenmişti.



