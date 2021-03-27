Beşiktaş'ta alkışlar Josef de Souza'ya

Brezilyalı oyuncu Josef, Beşiktaş forması giymesiyle birlikte gerek saha içinde gerek saha dışındaki tavırlarıyla takımın önemli isimleri arasına girmeyi başarırken enerjisi ve çalışma hırsıyla da ön plana çıkıyor.



Atiba ile iyi bir ikili olan futbolcu takımın saha içi pas organizasyonunda da söz sahibi olarak Beşiktaş'ı öne taşıyan isim oldu. Vatandaşı Welinton ile iyi bir uyum yakalayan Josef savunma hattına yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor.



JOSEF'İN PERFORMANSI



Josef, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol attı 3 de asist yaptı.



