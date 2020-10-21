Beşiktaş'ta Aboubakar durmak bilmiyor

Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımın izin gününde de durmadı.
Tecrübeli futbolcu, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen 3 haftalık arayı en iyi değerlendiren isimler arasında yer alan Aboubakar, pazartesi günkü Denizlispor mücadelesiyle beraber ilk 11'deki yerine dönüp şovuna başlamayı hedefliyor.
Tecrübeli futbolcu, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen 3 haftalık arayı en iyi değerlendiren isimler arasında yer alan Aboubakar, pazartesi günkü Denizlispor mücadelesiyle beraber ilk 11'deki yerine dönüp şovuna başlamayı hedefliyor.