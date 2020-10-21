Beşiktaş'ta Aboubakar durmak bilmiyor

Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar, takımın izin gününde de çalışmalarında devam etti.

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Beşiktaş'ta Aboubakar durmak bilmiyor
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21 Ekim 2020 11:24
Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, takımın izin gününde de durmadı.

Tecrübeli futbolcu, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen 3 haftalık arayı en iyi değerlendiren isimler arasında yer alan Aboubakar, pazartesi günkü Denizlispor mücadelesiyle beraber ilk 11'deki yerine dönüp şovuna başlamayı hedefliyor.



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