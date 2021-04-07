Beşiktaş'ın Alanya kadrosunda 4 eksik!

Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah - beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ve Ajdin Hasic kamp kadrosunda yer almazken, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün durumlarının yapılacak olan Covid-19 PCR testinin ardından belli olacağı açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu...
Siyah - beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ve Ajdin Hasic kamp kadrosunda yer almazken, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün durumlarının yapılacak olan Covid-19 PCR testinin ardından belli olacağı açıklandı.
İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu...