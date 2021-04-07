Beşiktaş'ın Alanya kadrosunda 4 eksik!

Beşiktaş, 33. haftada oynayacağı Alanyaspor maçının kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Alanya kadrosunda 4 eksik!
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06 Nisan 2021 18:58
Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah - beyazlılarda sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar ve Ajdin Hasic kamp kadrosunda yer almazken, Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz'ün durumlarının yapılacak olan Covid-19 PCR testinin ardından belli olacağı açıklandı.

İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu...





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