Beşiktaş taraftarı 1630 gün sonra RAMS Park'ta

Beşiktaş taraftarı uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında maçı izledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş taraftarı 1630 gün sonra RAMS Park'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 20:22
Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı.

Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery