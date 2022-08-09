Beşiktaş'tan Cabral için daha yüksek teklif!

Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jovane Cabral için yeni bir gelişme yaşandı.



A Bola'da yer alan haberde, Sporting'in, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması nedeniyle 24 yaşındaki futbolcuyu bir an önce elinden çıkarmak istediği kaydedildi.



BURNLEY'İN TEKLİFİ



Portekiz ekibinin, bu nedenle Burnley'den gelen 4 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul ettiği belirtildi.



İKİNCİ LİGE GİTMEK İSTMİYOR



Ancak Cabral'ın, ikinci ligde oynamak istemediği ve Beşiktaş'ın daha iyi şartlar teklif etmesi nedeniyle Burnley'e transfer olmak istemediği aktarıldı.



Bu gelişme sonrası Burnley'in Yeşil Burun Adalı futbolcuya uzun süreli kontrat ve daha yüksek maaş içeren yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.





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