Beşiktaş'ta şampiyonluk için tarihi prim kararı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk için arasında sadece 90 dakika bulunan Siyah-Beyazlılar'da yönetimden beklenen atak geldi.



Ligin düğümünün çözüleceği 42. haftada bugün Göztepe'yle Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde takım ve teknik heyetle toplantı üzerine toplantı yapan Beşiktaşlı idareciler, ekibi kritik maça motive etmek için kesenin ağzını açtı.



Yönetimin, Göztepe karşısından alınacak sonuçla şampiyonluğa ulaşılması halinde takıma 2 milyon Dolar (17 milyon TL) dağıtma sözü verdiği kaydedildi.



Şampiyonluk halinde futbolcuların kişi başına 500 bin TL civarında bir para elde etmesi bekleniyor.



