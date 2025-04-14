Beşiktaş'ta kara tablo: 67 maçta 21 mağlubiyet!

Beşiktaş, Başakşehir'e 2-0 yenilerek kara bir tabloyla yüzleşti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kara tablo: 67 maçta 21 mağlubiyet!
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14 Nisan 2025 10:14
Trendyol Süper Ligi'nde sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş kara bir tablo ile yüzleşti.

1.55 PUAN ORTALAMASI

Siyah-Beyazlılar son 2 sezonda ligde 67 maça çıktı. Kartal bu maçların 29'unu kazanırken 21 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. 17 karşılaşma ise berabere bitti.

1.4 ortalama gol atan Beşiktaş, 1.14 de gol yedi. %43 galibiyete sahip Siyah- Beyazlılar'ın 1.55 puan ortalaması mevcut. Beşiktaş bu rakamların sonucunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

TEK GALİBİYET GALATASARAY

Öte yandan Kartal, son 5 haftada oynadığı Antep; Konya ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyet ise Galatasaray'a alındı. Bu yıl evinde 15 lig maçına çıkan Beşiktaş 9 galibiyet; 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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