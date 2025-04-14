Beşiktaş'ta kara tablo: 67 maçta 21 mağlubiyet!

Trendyol Süper Ligi'nde sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Beşiktaş kara bir tablo ile yüzleşti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
1.55 PUAN ORTALAMASI
Siyah-Beyazlılar son 2 sezonda ligde 67 maça çıktı. Kartal bu maçların 29'unu kazanırken 21 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. 17 karşılaşma ise berabere bitti.
1.4 ortalama gol atan Beşiktaş, 1.14 de gol yedi. %43 galibiyete sahip Siyah- Beyazlılar'ın 1.55 puan ortalaması mevcut. Beşiktaş bu rakamların sonucunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
TEK GALİBİYET GALATASARAY
Öte yandan Kartal, son 5 haftada oynadığı Antep; Konya ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyet ise Galatasaray'a alındı. Bu yıl evinde 15 lig maçına çıkan Beşiktaş 9 galibiyet; 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
1.55 PUAN ORTALAMASI
Siyah-Beyazlılar son 2 sezonda ligde 67 maça çıktı. Kartal bu maçların 29'unu kazanırken 21 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. 17 karşılaşma ise berabere bitti.
1.4 ortalama gol atan Beşiktaş, 1.14 de gol yedi. %43 galibiyete sahip Siyah- Beyazlılar'ın 1.55 puan ortalaması mevcut. Beşiktaş bu rakamların sonucunda tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.
TEK GALİBİYET GALATASARAY
Öte yandan Kartal, son 5 haftada oynadığı Antep; Konya ve Başakşehir'e mağlup olurken Kasımpaşa ile berabere kaldı. Tek galibiyet ise Galatasaray'a alındı. Bu yıl evinde 15 lig maçına çıkan Beşiktaş 9 galibiyet; 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.