Beşiktaş'ta futbolculara tepki!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara taraftarlardan tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.
CENK TOSUN'A TEPKİ!
Beşiktaşlı taraftarlar, 61. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Cenk Tosun'a da oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi. Oyuna giren Aboubakar da tepki gören bir başka futbolcu oldu.
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.
CENK TOSUN'A TEPKİ!
Beşiktaşlı taraftarlar, 61. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Cenk Tosun'a da oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi. Oyuna giren Aboubakar da tepki gören bir başka futbolcu oldu.
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