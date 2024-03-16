Beşiktaş'ta futbolculara tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasında futbolculara tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta futbolculara tepki!
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16 Mart 2024 21:22
Son güncelleme 16 Mart 2024 21:53
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta futbolculara taraftarlardan tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlardan futbolculara tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.

CENK TOSUN'A TEPKİ!

Beşiktaşlı taraftarlar, 61. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bırakan Cenk Tosun'a da oyundan çıktığı sırada tepki gösterdi. Oyuna giren Aboubakar da tepki gören bir başka futbolcu oldu.

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