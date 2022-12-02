Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Beşiktaş, hazırlık maçında Karagümrük'ü Vodafone Park'ta ağırlayacak.



Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2'den naklen yayınlanacak.



Şenol Güneş takımın başına geçtikten sonra sadece Galatasaray derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasını fırsata çevirmek istiyor.



Wout Weghorst, Roman Saiss ve N'Koudou milli takımlarında olduğu için Karagümrük karşılaşmasında sahada olmayacak. Şenol Güneş'in hazırlık karşılaşmasında genç oyunculara ve ligde forma şansı bulamayan oyunculara fırsat vermesi bekleniyor.



Beşiktaş, İstanbulspor İle oynadığı bir diğer özel maçtan 4-1 gibi net bir skorla galip ayrıldı.





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