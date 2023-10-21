Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge'den sürpriz kayıp!

Beşiktaş'ın rakiplerinden Club Brugge, Belçika Ligi'nde sürpriz bir mağlubiyet aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Beşiktaş'ın rakibi Club Brugge'den sürpriz kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 19:16
Son güncelleme 21 Ekim 2023 19:17
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Club Brugge, Belçika Ligi'nde Kortrijk deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Kortrijk 1-0'lık skorla kazandı.

Kortrijk'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Isaak Davies kaydetti.

Club Brugge'de Andreas Skov Olsen, 72. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Belçika Ligi'nde ikinci kez kazanan Kortrijk puanını 8'e yükseltti. Club Brugge 16 puanda kaldı.

Club Brugge hafta içi Konferans Ligi'nde Lugano'ya konuk olacak ve sonrasında Belçika Ligi'nde Antwerp'i ağırlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery