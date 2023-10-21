Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Club Brugge, Belçika Ligi'nde Kortrijk deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Kortrijk 1-0'lık skorla kazandı.
Kortrijk'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Isaak Davies kaydetti.
Club Brugge'de Andreas Skov Olsen, 72. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Belçika Ligi'nde ikinci kez kazanan Kortrijk puanını 8'e yükseltti. Club Brugge 16 puanda kaldı.
Club Brugge hafta içi Konferans Ligi'nde Lugano'ya konuk olacak ve sonrasında Belçika Ligi'nde Antwerp'i ağırlayacak.
Kortrijk'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Isaak Davies kaydetti.
Club Brugge'de Andreas Skov Olsen, 72. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Belçika Ligi'nde ikinci kez kazanan Kortrijk puanını 8'e yükseltti. Club Brugge 16 puanda kaldı.
Club Brugge hafta içi Konferans Ligi'nde Lugano'ya konuk olacak ve sonrasında Belçika Ligi'nde Antwerp'i ağırlayacak.