Beşiktaş 17'lik sağ bek Bilal Ceylan ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardığı belirtildi.



beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın yeteneğiyle ön plana çıkan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Bilal Ceylan'ın Fransa'da Lille tarafından da takip edildiği yakın zamanda gündeme gelmişti.



Genç oyuncu bu sezon Eskişehirspor formasını 16 lig maçında terletmişti.



