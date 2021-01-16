Beşiktaş 17'lik sağ bek Bilal Ceylan ile anlaştı

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş 17'lik sağ bek Bilal Ceylan ile anlaştı
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16 Ocak 2021 00:20
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş'ın yeteneğiyle ön plana çıkan 17 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardığı kaydedildi. Bilal Ceylan'ın Fransa'da Lille tarafından da takip edildiği yakın zamanda gündeme gelmişti.

Genç oyuncu bu sezon Eskişehirspor formasını 16 lig maçında terletmişti.



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