Berkan Kutlu: '3 puan önemliydi'

Galatasaray'ın 27 yaşındaki oyuncusu Berkan Kutlu, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyetin önemine değinen Berkan Kutlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylara dikkat çekerek duygularını şu sözlerle ifade etti:



"3 puan önemliydi. Mutluyuz ama Bolu ve Konya'daki olaylardan ötürü zor... Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz."



Takımdaki uyum ve yeni transferlerin adaptasyonu üzerine konuşan Kutlu, "Ben kendim olmaya çalışıyorum. Yeni gelenlere adaptasyon sürecini en iyi şekilde geçirmeleri için herkes yardımcı oluyor, sadece ben değil. Arkadaş grubumuz çok iyi. Her geleni en iyi şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Ahmed geldi, uzun süreler burada oynar ve inşallah başarılı olur. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.



