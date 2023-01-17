Bedeli askerlik yerleri nereler 2023: Bedelli askerlik tarihleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri 2023 yılı için belli olmasına kısa bir süre kaldı. Yeni yılda askerlik görevlerini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşların gündemini bedelli askerlik yerler oluşturuyor. Bedelli askerlik başvurularını yapan kişiker heyecanla celp ve sevk tarihlerini merak ediyor. Bedelli askerlikten yararlandırılacak kişi sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden yayımlanmıştı.. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar...BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NERELER 2023?
Bedelli askerlik 2023 yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında; 2023 yılında silah altına alınacak olan bedelli askerlerin, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek.BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
- E-DEVLET BEDELLİ ASKERLİK 2023 ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir. BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023
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