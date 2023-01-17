Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 18:47 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 18:47

Bedeli askerlik yerleri nereler 2023: Bedelli askerlik tarihleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri 2023 yılı için belirtilen tarihte netlik kazanacak. Celp dönemi tarihleri merakla beklenirken bedelli askerlik için sevk tarihleri MSB tarafından duyurulacak. Peki bedelli askerlik yerleri nereler? 2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte bedelli askerliğe dair bilinmesi gerekenler...

Bedeli askerlik yerleri nereler 2023: Bedelli askerlik tarihleri ne zaman açıklanacak?
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Bedelli askerlik yerleri 2023 yılı için belli olmasına kısa bir süre kaldı. Yeni yılda askerlik görevlerini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşların gündemini bedelli askerlik yerler oluşturuyor. Bedelli askerlik başvurularını yapan kişiker heyecanla celp ve sevk tarihlerini merak ediyor. Bedelli askerlikten yararlandırılacak kişi sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden yayımlanmıştı.. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NERELER 2023?

Bedelli askerlik 2023 yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında; 2023 yılında silah altına alınacak olan bedelli askerlerin, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI - E-DEVLET

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.
SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.


BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2023

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023


10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

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