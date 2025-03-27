Haber Tarihi: 27 Mart 2025 12:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 12:18

Bayramda bankalar açık mı? 2025 Bayram tatilinde bankalar açık mı?

Bayramda bankalar açık mı sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasındaki 3 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını ve tatilin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Açıklama sonrası dikkatler bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? sorusunun yanıtına yöneldi. Peki, Ramazan Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı tatilinde bankalar kaç gün kapalı, ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

Bayramda bankalar açık mı? 2025 Bayram tatilinde bankalar açık mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Peki, bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.

Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.

Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.

Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.

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