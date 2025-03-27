Bayramda bankalar açık mı? 2025 Bayram tatilinde bankalar açık mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Bu gelişmenin ardından bankaların çalışma düzeni de merak konusu oldu. Peki, bankalar bayramdan sonra ne zaman açılıyor? Bayram tatilinde bankalar açık mı?



BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?



Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek.



Bayramın 1. günü 30 Mart Pazar günü olduğundan bankalar hizmet vermeyecek.



Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. Günü yani 31 Mart-1 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar kapalı olacak.



Sonrasında da idari izin nedeniyle hafta boyunca bankalar hizmet vermeyecek.



BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?



7 Nisan Pazartesi gününden itibaren bankalar normal işleyişine dönecek.

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