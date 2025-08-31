Bayern Münih'te yeni hedef Lookman!

Bayern Münih, Nicolas Jackson anlaşmasının suya düşmesinin ardından hücum hattına yeni takviye için harekete geçti.The Athletic'te yer alan habere göre, Bayern Münih, Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile ilgileniyor.Alman ekibi, Lookman için Atalanta'ya yüksek bir kiralama ücreti ile birlikte satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu.Öte yandan Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih ile birlikte Galatasaray Tottenham da Lookman ile ilgileniyor.Atalanta'dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile birlikte seçeneklerini değerlendiriyor.Atalanta'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Lookman, bu sezon İtalyan ekibinde sahaya çıkmadı.