Bayern Münih-Stuttgart Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bayern Münih-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bundesliga'da heyecan Bayern Münih - Stuttgart mücadelesiyle devam ediyor. Zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma 19 Ekim cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Stuttgart bu sezon ligde geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı maçlardan 15 gol atan Alman ekibi kalesinde ise 11 gol gördü. Stuttgart, Bayern Münih deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te takımın en golcü oyuncusu Harry Kane oldu. İngiliz golcü 5 gollük katkının yanı sıra 6 asist yaptı. Peki Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…