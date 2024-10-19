Haber Tarihi: 19 Ekim 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 14:14

Bayern Münih-Stuttgart Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bayern Münih-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bayern Münih-Stuttgart maçı canlı izle | Bayern Münih - Stuttgart maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Bundesliga'da 7. hafta heyecanı Avrupa'da liglere verilen aranın ardından devam ediyor. Almanya'da lider olan Bayern Münih, Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Bayern Münih bu sezon ligin en golcü takımı konumunda bulunurken rakip fileleri 20 kez sarstı ve kalesinde 7 gol gördü. Stuttgart karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi, taraftarının da avantajıyla karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

Bayern Münih-Stuttgart Maçı Canlı İzle Şifresiz | Bayern Münih-Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Stuttgart bu sezon ligde geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı maçlardan 15 gol atan Alman ekibi kalesinde ise 11 gol gördü. Stuttgart, Bayern Münih deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'te takımın en golcü oyuncusu Harry Kane oldu. İngiliz golcü 5 gollük katkının yanı sıra 6 asist yaptı. Peki Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'da heyecan Bayern Münih - Stuttgart mücadelesiyle devam ediyor. Zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma 19 Ekim cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak ve tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.




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