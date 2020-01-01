Battier yanıtladı: "LeBron ve Kobe'yi diğerlerinden farklı kılan şey!"

Eski NBA oyuncusu Shane Battier, Los Angeles Lakers'ın süperstarları LeBron James ve merhum Kobe Bryant'ı herkesten daha iyi yapan şeyin ne olduğu hakkında konuştu.



LeBron veya Kobe ile yan yana veya karşılıklı oynama şerefine sahip olan birçok oyuncu olmuştu. Bunlardan biri olan Battier, Miami Heat'te sahayı LeBron ile paylaştığı süreçte, Kobe'yi savunma görevini üstleniyordu.



Undefeated'dan Martenzie Johnson, Battier'e "LeBron ile ve LeBron'a karşı oynadın, Kobe'ye de karşı oynadın. Bu ikisini herkesten çok daha iyi yapan neydi?" sorusunu yöneltti.



Battier'in cevabı şöyle oldu:



"Birlikte ve karşılıklı oynadığım büyük oyuncuların, tabii ki fiziksel yetenekleri çok farklıydı. Başka kimsenin sahip olmadığı birçok fiziksel özellikleri vardı. Ama beraber oynadığım, zihinsel bileşeni olup, fiziksel özelliklere sahip olmayan da birçok adam vardı.



Gerçekten, gerçekten büyük olanlar, inkar edilemez bir rekabet ruhuna sahip oluyorlar. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Takım arkadaşlarına birçok farklı şekilde ilham vermek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Vücutlarına özen gösterdikleri ve fiziksel olarak her zaman en iyi durumda olduklarından emin oldukları bu titizlik, çok farklı bir seviye.



Böyle özel bir oyuncu olmak için harcanan zamanın ve işin miktarı asla küçümsenemez. Gerçekten tam zamanlı bir iş. Ve ben profesyonel bir adamdım, gerçekten çok çalışırdım. O adamlar kadar sıkı çalıştığımı sanmıyorum. Çok fazla bira içerdim. Ancak gerçekten büyük olanları her iki tarafta da yakından ve kişisel görmek ve gerçek büyüklüğün ne olduğunu anlamak, ilham vericiydi."



