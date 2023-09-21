Batshuayi: "Daha iyi Batshuayi geliyor!"

Fenerbahçe'nin Belçikalı santrforu Batshuayi Nordsjaelland maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi: 'Daha iyi Batshuayi geliyor!'
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21 Eylül 2023 22:27
Son güncelleme 21 Eylül 2023 23:13
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, 3-1 kazandıkları Nordsjaelland maçı sonrası konuştu.

Maçta 1 gol atan Batshuayi, "Açıkçası biraz karmaşık bir maç oldu. Takım olarak iyi bir pres ortaya koyduk. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ama planımız işe yaradı. Beraber kalabilmek önemliydi galip gelmek adına, bence önemli işler yaptık." dedi.

Attığı gol öncesi takımın ön alandaki presi hakkında Batshuayi, "Önde baskı yaptık açıkçası. Rakip top oynaması seven bir takımdı. Biz de buna müsaade etmedik ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"DAHA İYİ BATSHUAYI GELİYOR"

Belçikalı yıldız, "Açıkçası ben sahada süre aldığım için mutluyum. Sanırım 4 maç önce oynamıştım. Bugün iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bence zaman içinde insanlar çok daha iyi bir Batshuayi izleyecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

AVRUPA'DAKİ 3. GOLÜ

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti.

Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.

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