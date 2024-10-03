Basketbol Süper Ligi, 8 ilden 16 takımla başlıyor

Takımlar Sezon O G M B Galibiyet Yüzdesi Aliağa Petkimspor 4 120 46 74 0 38,3 Anadolu Efes 46 1203 979 221 3 81,4 Bahçeşehir Koleji 6 171 73 98 0 42,7 Beşiktaş 56 1435 817 607 11 56,9 Bursaspor 5 143 73 70 0 51 Büyükçekmece Basket 9 261 90 171 0 34,5 Darüşşafaka 28 801 417 384 0 52,1 Fenerbahçe 58 1477 1012 459 6 68,5 Galatasaray 58 1478 871 598 9 58,9 Karşıyaka 52 1341 705 630 6 52,6 Manisa Basket 2 60 28 32 0 46,7 Merkezefendi Belediyesi 3 90 31 59 0 34,4 TOFAŞ 39 1005 566 438 1 56,3 Türk Telekom 31 887 505 382 0 56,9 Yalovaspor 1 30 7 23 0 23,3







59. sezon heyecanı start alacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray tüm sezonlarda yer alırken, Beşiktaş 57, Karşıyaka ise 53. kez sahne alacak.1966-1967'de 12 ekibin katılımıyla başlayan ligde 59. sezona kadar 87 farklı takım mücadele etti. Mersinspor'un ilk kez yer alacağı organizasyonda, 2021-2022'de küme düşen Yalovaspor Basketbol, 2 sezon aradan sonra tekrar mücadele verecek.Daha önce 9 sezon Basketbol Süper Ligi'nde temsil edilen Mersin şehri, 2013-2014 sezonundan sonra Mersinspor'la tekrar bu heyecana ortak olacak.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda mücadele ettiği Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş 56, Karşıyaka 52, Anadolu Efes 46, TOFAŞ 39, Türk Telekom 31, Darüşşafaka 28, Büyükçekmece Basketbal 9, Bahçeşehir Koleji 6, Bursaspor 5, Aliağa Petkimspor 4, Merkezefendi Belediyesi 3, Manisa Basket 2, Yalovaspor Basketbol da 1 kez yer aldı.Play-off uygulamasının 1983-1984'ten beri uygulandığı ligde, bu sezon play-off'ta mücadele edecek son 2 takım play-in mücadelesiyle belirlenecek.Bu sezon İstanbul'dan 7 ekibin yer alacağı ligde, Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Yalova'dan da birer takım yer alacak.Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu dahil bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple temsil edildi.Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep, Konya ve Muğla 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takımla Süper Lig'de yer aldı.Geride kalan 58 sezonun 46'sında yer alan ve 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, bu kulvarda olduğu gibi normal sezonda da en başarılı ekip konumunda.Normal sezonda 1203 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 979 galibiyet, 221 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.Yüzde 81,4 galibiyet oranı bulunan Anadolu Efes'i, yüzde 68,5'la Fenerbahçe ve yüzde 58,9'la Galatasaray takip ediyor.