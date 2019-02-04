Galatasaray, 11 puan fark yakalamıştı

Son 20 yıldaki tablo

Sezon Birinci Puan İkinci Puan Fark 2018-2019 Medipol Başakşehir 44 Galatasaray 36 8 2017-2018 Medipol Başakşehir 43 Galatasaray 41 2 2016-2017 Beşiktaş 44 Medipol Başakşehir 42 2 2015-2016 Beşiktaş 50 Fenerbahçe 46 4 2014-2015 Beşiktaş 47 Fenerbahçe 46 1 2013-2014 Fenerbahçe 44 Galatasaray 40 4 2012-2013 Galatasaray 37 Antalyaspor 33 4 2011-2012 Galatasaray 46 Fenerbahçe 42 4 2010-2011 Trabzonspor 44 Bursaspor 44 0 2009-2010 Fenerbahçe 44 Galatasaray 43 1 2008-2009 Sivasspor 42 Trabzonspor 42 0 2007-2008 Galatasaray 45 Fenerbahçe 44 1 2006-2007 Fenerbahçe 41 Galatasaray 37 4 2005-2006 Fenerbahçe 52 Galatasaray 48 4 2004-2005 Fenerbahçe 50 Galatasaray 48 2 2003-2004 Beşiktaş 47 Fenerbahçe 44 3 2002-2003 Beşiktaş 50 Gençlerbirliği 43 7 2001-2002 Galatasaray 46 Beşiktaş 43 3 2000-2001 Galatasaray 45 Fenerbahçe 45 0 1999-2000 Galatasaray 51 Beşiktaş 40 11





Süper Lig'in "en"leri Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu:Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.