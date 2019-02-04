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Başakşehir'den şampiyonluk yolunda son 19 yılın rekoru!

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de son 19 yılda 20. hafta sonunda en yakın rakibiyle en büyük puan farkını yakalayan takım oldu

Kaynak: AA
Başakşehir'den şampiyonluk yolunda son 19 yılın rekoru!
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04 Şubat 2019 11:31
Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 20. hafta sonu itibarıyla son 19 yılda en yakın rakibiyle en fazla puan farkını yakalayan takım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ın berabere kalmasıyla 20. hafta sonunda en yakın rakibi olan sarı-kırmızılı ekiple arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Galatasaray, 11 puan fark yakalamıştı
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın, 1999-2000 sezonun 20. haftası sonunda yakaladığı 11 puanlık farktan sonraki en büyük farkı yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, o sezonun aynı döneminde en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 11 puan önünde 51 puanla zirvede yer almıştı.

Galatasaray o sezonu 79 puanla Beşiktaş'ın 4 puan önünde şampiyon olarak tamamlamıştı.

Süper Lig'de bugüne kadar, o tarihten sonraki en büyük puan farkına ise Beşiktaş ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda 20. hafta sonunda 50 puanla en yakın takipçisi Gençlerbirliği'nin 7 puan önünde yer alıyordu.

Beşiktaş, aynı zamanda kuruluşunun 100. yılı olan sezonu da Galatasaray'ın 8 puan önünde bitirerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Son 20 yıldaki tablo
Süper Lig'de 20. haftalar sonu itibarıyla lider ve ikinci sıradaki takımın puan farkı şöyle oldu: 

 Sezon  Birinci  Puan  İkinci  Puan  Fark
 2018-2019  Medipol Başakşehir  44  Galatasaray  36  8
 2017-2018  Medipol Başakşehir  43  Galatasaray  41  2
 2016-2017  Beşiktaş  44  Medipol Başakşehir  42  2
 2015-2016  Beşiktaş  50  Fenerbahçe  46  4
 2014-2015  Beşiktaş  47  Fenerbahçe  46  1
 2013-2014  Fenerbahçe  44  Galatasaray  40  4
 2012-2013  Galatasaray  37  Antalyaspor  33  4
 2011-2012  Galatasaray  46  Fenerbahçe  42  4
 2010-2011  Trabzonspor  44  Bursaspor  44  0
 2009-2010  Fenerbahçe  44  Galatasaray  43  1
 2008-2009  Sivasspor  42  Trabzonspor  42  0
 2007-2008 Galatasaray  45   Fenerbahçe  44  1
 2006-2007 Fenerbahçe   41  Galatasaray  37  4 
 2005-2006  Fenerbahçe  52  Galatasaray  48  4
 2004-2005  Fenerbahçe  50  Galatasaray  48  2
 2003-2004  Beşiktaş  47  Fenerbahçe  44  3
 2002-2003  Beşiktaş  50  Gençlerbirliği  43  7
 2001-2002  Galatasaray  46  Beşiktaş  43  3 
 2000-2001  Galatasaray  45  Fenerbahçe  45  0
 1999-2000  Galatasaray  51  Beşiktaş  40  11

Süper Lig'in "en"leri Medipol Başakşehir'de
Turuncu-lacivertli ekip, 20. hafta sonunda Süper Lig'de birçok alanda da zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 13 maçla en çok galip gelen takım olan Medipol Başakşehir, 2 karşılaşmayla en az yenilen takım konumunda da bulunuyor.

Kalesinde 20 maçta yalnızca 10 gol gören İstanbul ekibi, 0,50'lik gol yeme ortalamasına sahip. Turuncu-lacivertli ekipten sonra en az golü ise 19 golle Bursaspor kalesinde gördü.

Gol averajında da +21'e ulaşan Abdullah Avcı'nın ekibi, +16 averaja sahip Galatasaray'a bu alanda da üstünlük kurmuş durumda.

 

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