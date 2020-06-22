Başakşehir - Galatasaray maçının iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışıyor.
29. haftada oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının oranları, iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.
Karşılaşmada Başakşehir galibiyetine 2.20 oran verilirken, beraberliğe 2.90, Galatasaray galibiyetine ise 2.55 verildi.
Mücadele, 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
29. haftada oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının oranları, iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.
Karşılaşmada Başakşehir galibiyetine 2.20 oran verilirken, beraberliğe 2.90, Galatasaray galibiyetine ise 2.55 verildi.
Mücadele, 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.