37. dakikada gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında sağ kanatta topla buluşan Şener'in penaltı noktasına yaptığı ortada Okaka kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



44. dakikikada Medipol Başakşehir öne geçti. Şener'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner ceza sahasında topla buluştu. Ömer Ali'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Okaka ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Medipol Başakşahir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk etti.İzlanda'da oynanan mücadelede rakibini 3-1 mağlup eden Başakşehir, İstanbul'daki maçı da 3-0 kazanarak play-off turuna yükselen taraf oldu. Medipol Başakşehir adına galibiyet goller 45. dakikada Stefano Okaka, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84'de Danijel Aleksic'den geldi.Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde 18 ve 25 Ağustos tarihlerinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İzlanda temsilcisi Breidablik'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmaya göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Emre Belözoğlu, karşılaşmada Leo Duarte, Danijel Aleksic ve Münir'in yerine Ahmed Touba, Berkay Özcan ve Serdar Gürler'e ilk 11'de şans verdi.Belözoğlu takımını sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler, Deniz Türüç ve Okaka ilk 11'iyle sürdü.Turuncu-lacivertli takımın deplasmanda oynadığı ilk maçta 2 gol atan Danijel Aleksic ise yedekler arasında yer aldı.Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmed Touba, turuncu-lacivertli formayla ilk 11'deki ilk maçına çıktı.Cezayirli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup ettiği lig maçında son bölümünde oyuna girmiş ve 11 dakika sahada kalmıştı.14. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde, altıpas içinde Ndayishimiye topa diziyle vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.52. dakikada Medipol Başakşehir sağ kanattan korner kazandı. Deniz Türüç'ün ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Hasan Ali Kaldırım gelişine vurdu. Kaleci üzerine gelen sert şutta meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.65. dakikada turuncu-lacivertiler ikinci golüne yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım'ın topuk pasıyla Breidablik ceza sahasının dışında topla buluşan Okaka'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini şık bir çalımla geçti ve son çizgiye indi. Münir, penaltı noktası önündeki Mahmut'a pasını attı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü, boşta kalan topu Touba yakın mesafeden ağlara yolladı: 2-0.84. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Szysz son çizgiye indi ve Münir'e pasını verdi. Münir de bekletmeden topuk pasıyla hemen arkasındaki Aleksic'e topu gönderdi. Aleksic'in ayak içiyle plase şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.Başakşehir Fatih TerimTamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 79 Muhammet Arslantaş), Deniz Türüç (Dk. 62 Münir), Okaka (Dk. 69 Szysz)Anton Einarsson, Gunnlauggson (Dk. 85 Helgason), Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson (Dk. 85 Gautason), Yeoman (Dk. 74 Luoviksson), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 85 Gudbjargarson), Sowe (Dk. 46 Ingvarsson), SteindorssonGoller: Dk. 44 Okaka, Dk. 74 Touba, Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)Dk. 31 Sowe, Dk. 35 Yeoman (Breidablik), Dk. 60 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)