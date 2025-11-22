Barış Alper Yılmaz'a ekstra destek

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile yapılan son iç saha maçında tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.
Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi.
Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi.