THY EuroLeague takımlarından Barcelona, Fenerbahçe Beko ve Real Madrid ile adı geçen, Anadolu Efes maçının ardından takım uçağına alınmayarak İstanbul'da bırakılan Thomas Heurtel hakkında açıklama yaptı.



Barcelona Kulübü, Thomas Heurtel ile ilgili yaşananları gün gün duyurdu ve oyuncuya İstanbul'da kalması için otel ve dönüş için uçak bileti ayarlandığı belirtildi.



İŞTE BARCELONA'NIN AÇIKLAMASI



1- Pazar günü Joventut de Badalona maçı öncesi kulüp ve oyuncu arasında büyük oranda fesih anlaşması sağlandı. Sakatlık ihtimali nedeniyle Thomas Heurtel kadroya alınmadı.



2- Kulüp, Anadolu Efes maçının kadrosuna alınmayan oyuncunun ve temsilcisinin isteği üzerine İstanbul'a götürüldü.



3- Thomas Heurtel, Salı günü geleceğiyle ilgili kararlar alabilmek için izin istedi.



4- Salı günü öğle saatlerinde Thomas Heurtel ve menajeri, transfer görüşmelerini durdurdu. Görüşmelerin iptal olmasının yarattığı durum göz önüne alınarak Thomas Heurtel'in takımın disiplinini bozmamasını düşünerek kafileyle dönemeyeceğine karar verdik. Oyuncu hiçbir şekilde ihmal edilmedi. İstanbul'da kalabilmesi için otel ayarlandı, Barcelona'ya dönüş için biletileri alındı ve tüm belgeler kendisine verildi.



5- Son olarak, kulübümüz önümüzdeki günlerde Thomas Heurtel'in geleceğini çözmesini beklerken, Heurtel'in hala Barcelona'ya ait olduğunu duyurmak isteriz.



