Bandırmaspor, Yeni Malatayspor'u kupadan eledi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-2 yenildi ve kupadan elendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, Yeni Malatayspor'u kupadan eledi!
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30 Aralık 2021 14:57
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bandırmaspor 3-2 kazandı ve Yeni Malatyaspor'u kupadan eledi.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 9 ve 55. dakikalarda Doğan Can Davas ve 37. dakikada Philippe Keny kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un golleri ise 41. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 90. dakikada Adem Büyük'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor kupaya veda ederken, 1. lig ekibi Bandırmaspor kupada tur atlayan taraf oldu.

 

 

 

 


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