Bandırmaspor'dan kiralık takviye

Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'dan kiralık takviye
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07 Ağustos 2023 22:39
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, santrafor Mervan Yusuf Yiğit ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki Mervan, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.

Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye, Ankara Demir, Iğdır FK ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giydi.



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