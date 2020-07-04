Balıkesirspor Kulübünün olağan genel kurulu, 7 Ağustos'ta yapılacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da, olağan genel kurul 7 Ağustos'ta yapılacak.



Balıkesir ekibinde kongre, 7 Ağustos'ta çoğunluk sağlamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluğa bakılmadan 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.



Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün menfaatleri doğrultusunda kongrede görevine yeniden aday olacağını söyledi.



Bu sezon zoru göğüsleyerek taşın altına ellerini koyduklarını belirten Dağlı, şöyle konuştu:



"Sezon başında spor kamuoyunda 'düşer' diye konuşulan takımı yüksek orandaki borca rağmen ligde tuttuk. Mevcut yönetim kurulunda kan değişikliğine gidilerek, şehrimizi ve camiamızı kucaklayacak bir yönetim anlayışıyla kulübün menfaatleri doğrultusunda yapılacak genel kurulda tekrar aday olacağımın bilinmesini isterim."



Öte yandan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine kalan maçlar için 19 Yaş Altı Takımı Antrenörü Umut Baysal getirildi.



