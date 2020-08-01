Babel ve Belhanda kesin yolcu

Terim, Babel ve Belhanda'yı yeni sezonda takımda görmek istemiyor. Yönetim oyuncuların menajeri ile görüşmelere başladı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Babel ve Belhanda kesin yolcu
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01 Ağustos 2020 14:04
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezonda takımda görmek istemediği iki ismi belirlerdi. Bu isimler Belhanda ve Babel…

Sarı-Kırmızılı Yönetim, iki oyuncunun menajeri ile görüşmelere başladı. İdareciler bu ayrılıkların gerçekleşmesi için menajerlere gereken kolaylığı sağlayacak.

DIAGNE İÇİN SADECE CİDDİ TEKLİFLER

Tatilde olan Belhanda ile bazı Arap kulüpleri ilgileniyor. Babel için kulübe gelen resmi bir teklif yok. Belhanda yeni sezonda yıllık 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alacak. Babel'in ise yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro… Takımda tutulması beklenen Diagne konusunda ise gelen üst seviyedeki teklifler masaya yatırılacak.



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