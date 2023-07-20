Phoenix Suns pivotu Deandre Ayton, "tüm dünyanın" kendisinden nefret ettiğini düşündüğünü ve bunu önümüzdeki yıl telafi etmeye hazırlandığını belirtti.



Beş yıl önce lige girdiğinden beri birçok ağır eleştirilere maruz kalan Ayton, ileriye dönük olarak kendisini telafi ettirecek bir sezon geçirmeye kararlı olduğunu açıkladı.



Yakın zamanda Eyewitness News Bahamas'a konuşan Ayton, "tüm dünyanın" kendisini hor gördüğüne inandığını söyleyerek, 2023-24 sezonuna hazırlanırken olduğundan daha iyi olmaya motive olduğunu ifade etti:



"Bütün dünyanın bir şekilde benden nefret ettiğini hissedebiliyorum. Birçok insanın parmak gösterdiği kişiyim ve bunu görebiliyorum. Ancak kaybettiğimizden beri haftada beş ila altı gün üzerinde çalıştığım şey, insanların benim hakkımda düşündüklerini değiştirmek için kendimi motive etmek.



Ne derseniz deyin, hiç hayranım yokmuş gibi hissediyorum çünkü tüm dünyanın söylediği bu. Ama amacım bu yaz bu anlatıyı değiştirmek. Her şeyi değiştirmeye odaklıyım."



Birçok taraftar, Ayton'ı yıllar boyunca herhangi bir gelişme kaydetmediği için eleştirmişti. Yetenekli bir uzun olmasına rağmen, Ayton'ın kariyerindeki beş normal sezonda istatistikleri genel anlamda tatmin edici olarak görülmüyordu.



Ayton, kariyerinde oynadığı toplam 303 maçta 16.7 sayı, 10.4 ribaund, 1.6 asist ve 1.0 blok ortalamalarına sahip.



