Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında B.B Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, soğuktan şikayetçi oldu. Zemin ve soğuk havanın maça damga vurduğunu söyleyen Kocaman, kurgudan ziyade doğaçlama pozisyonların yaşandığı bir oyun akışının yaşandığını belirtti.B.B Erzurumspor maçının zor olacağını düşündüklerini vurgulayan Kocaman, "İlk yarı planladığımız bir oyun anlayışını sergiledik. Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maçta bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı. Kazanma odaklı takımız, iyi futbol, güzel futboldan ziyade daha fazla, daha çok puan, daha çok maç nasıl kazanırız amacında bir takımız. İlk yarı planladığımız gibi geçti. İstekli bir takımı kalemize fazla yaklaştırmadık, sonra özellikle ilk yarının sonlarından itibaren kontrolü ele geçirdik. Devreyi önde bitirmeyi başardık. İkinci yarıya biraz daha öne gitmeyi isteyerek başladık. Biraz daha üstün oynadık, kornerden bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Takımların o anki haline bakıldığı zaman maç bitti dendiği anda Serkan sezonun nazarlık olabilecek şekilde yediği golle oyundaki kontrolümüz kayboldu. BB. Erzurumspor, direk toplarla kalemize gelmeye başladı. Kazanma odaklı olmak istiyoruz bu şekilde kendi adımıza son derece mutlu olduğumuz söylenebilir" diye konuştu.Kocaman, basın mensuplarının Yatabare'nin B.B Erzurumsor'a transferinin ise konunun kulüpler arasında görüşüleceğini henüz kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Kocaman, B.B Erzurumspor'un öncelikle Konyaspor yönetimiyle konuşmaya başlamasını istedi.