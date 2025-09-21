20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-0
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-1

Augusto: "Maçın sonucu farklı olabilirdi"

Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto, Gaziantep karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2025 00:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Augusto: 'Maçın sonucu farklı olabilirdi'
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında Bordo-mavililerin yeni golcüsü Felipe Augusto, maç hakkında konuştu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Augusto, "Maçın geneline baktığımızda iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik farklı bir sonuç çıkabilirdi. Benim de girdiğim bir pozisyon vardı, rakip kaleci çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi. Takımımız aslında iyi bir reaksiyon gösterdi çünkü geriye düştükten sonra bu tür tepkiler kolay değildir. Bunu sahaya yansıtabildik. İyi bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
