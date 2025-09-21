Augusto: 'Maçın sonucu farklı olabilirdi'

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşma sonrasında Bordo-mavililerin yeni golcüsü Felipe Augusto, maç hakkında konuştu.
İyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Augusto, "Maçın geneline baktığımızda iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik farklı bir sonuç çıkabilirdi. Benim de girdiğim bir pozisyon vardı, rakip kaleci çok iyi bir kurtarış yaptı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi. Takımımız aslında iyi bir reaksiyon gösterdi çünkü geriye düştükten sonra bu tür tepkiler kolay değildir. Bunu sahaya yansıtabildik. İyi bir mücadele verdik." ifadelerini kullandı.
